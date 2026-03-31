От 18 ч. до 19 ч. днес са възможни затруднения при купуването на винетки и маршрутни карти





Днес от 18 ч. до 19 ч. ще бъдат извършвани тестове на системата за резервно електрозахранване на електронната система за събиране на пътни такси. Възможни са затруднения при купуването на винетки и маршрутни карти. Актуализацията няма да повлияе на автоматичното отчитане чрез бордови устройства и GPS тракери на изминатото разстояние от тежкотоварни автомобили над 3,5 тона.

За избягване на риска от затруднения при покупката, Националното тол управление препоръчва на шофьорите, на които им предстои пътуване, да купят предварително необходимата им е-винетка или маршрутна карта.

НТУ се извинява на гражданите за причиненото неудобство.