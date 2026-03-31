Отново започват валежи от дъжд





Днес след временно спиране на валежите и по-съществено разкъсване на облачността, в следобедните часове от юг тя отново ще се увеличи и ще завали дъжд. Без валежи и с повече слънчеви часове ще бъде времето в Северна България. Ще духа слаб, в Дунавската равнина умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат предимно между 10° и 15°, в София – около 11°.

Над планините облачността ще е значителна. След обяд от юг ще започнат валежи от дъжд, над 1200 метра – от сняг. Ще духа до умерен северозападен, по високите части – югозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 3°, на 2000 метра – около минус 2°.

Над Черноморието облачността ще е по-често значителна, по южното крайбрежие в следобедните часове с валежи от дъжд. Повече слънчеви часове ще има по Северното Черноморие. Ще духа слаб, по северното крайбрежие до умерен вятър от запад-северозапад, който след обяд ще се ориентира от юг-югоизток. Максималните температури ще са между 10° и 13°. Температурата на морската вода е 8°-9°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

В сряда сутринта валежите отново временно ще спрат, но ще се задържи облачно. След обяд от юг ще завали дъжд, в планините над 1200 m - сняг. Ще духа слаб до умерен източен вятър. През нощта срещу четвъртък валежите ще обхванат цялата страна, значителни по количество ще са в Южна България и планинските райони. Вятърът ще се ориентира от северозапад, с него ще проникне малко по-студен въздух и в по-ниските планински райони - над около 700-800 m дъждът ще се примесва или ще преминава в сняг. В четвъртък след обяд валежите ще отслабнат. В петък и събота облачността ще се задържи значителна, с прекъсвания ще продължи да превалява дъжд, но вече по-слаб. Минималните температури ще бъдат между 3° и 8°, а максималните - между 11° и 16°, по-ниски в четвъртък и петък във високите полета в Западна България и Предбалкана. В неделя валежи ще има на по-малко места. Ще има и по-значителни временни разкъсвания на облачността. В понеделник ще преобладава слънчево време. Дневните температури ще се повишат, а сутрешните слабо ще се понижат.