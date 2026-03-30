След получен сигнал от граждани, че в село Каменец, област Ямбол, жена е обещавала да опрощава вересии на хора, които дължат суми в магазина ѝ, ако гласуват за конкретна партия на изборите, беше извършена проверка. В хода на същата беше установен тефтер, в който са записани имена и суми на жители на селото, съобщи от страницата си във Фейсбук главният секретар на МВР Георги Кандев.
Свидетелите са разпитани и е образувано досъдебно производство за престъпление срещу политическите права на гражданите. Случаят е докладван на дежурен прокурор.
Защо ви разказвам за този случай?
Този случай е показателен за практики, които подкопават основите на демократичния изборен процес. Макар сумите да са малки, е недопустимо граждани да бъдат склонявани да продават гласа си. Още по-притеснително е, че съществуват лица, които съзнателно се възползват от уязвимото положение на хората.
Министерството на вътрешните работи ще продължи да противодейства на подобни нарушения с цялата строгост на закона.
Вот срещу опрощаване на версии- случаят е от ямболското село Каменец
