Четвърта балистична ракета бе изстреляна от Иран към Турция







Балистичен боеприпас, за който е установено, че е изстрелян от Иран и е навлязъл в турското въздушно пространство, беше неутрализиран от елементи на противовъздушната и противоракетна отбрана на НАТО, разположени в Източното Средиземноморие. Това съобщиха от Министерство на отбраната на Турция.

Необходимите мерки се предприемат решително и без колебание срещу всички заплахи, насочени към територията и въздушното пространство на нашата страна, и всички развития в региона се следят внимателно, като се дава приоритет на националната ни сигурност.