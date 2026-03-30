





ГДБОП арестува лидер на престъпна мрежа за трафик на „оръжия срещу канабис“ в международна спецоперация

Общо 21 заподозрени са задържани при съвместни действия между Испания, България и Гърция, координирани от Европол

Международна организирана престъпна мрежа за трафик на оръжия и наркотици е неутрализирана на 23 март 2026 г при специализирана полицейска операция на име „Тракия“, проведена едновременно в България, Испания и Гърция под координацията на Европол.

Лидер на групата е арестуван от ГДБОП в София, а 20 ключови членове на мрежата му са задържани при съвместни полицейски действия в трите страни, предприети в момент на подготовка на нови престъпни сделки.

Престъпната мрежа е разследвана за трафик на огнестрелни оръжия от Западните Балкани и Турция към Европейския съюз, като след влизането им в Европа са разпространявани в престъпните среди и използвани като разменна „валута“ при сделки с наркотици.

Основният заподозрян, задържан от българската служба, е турски гражданин с разрешение за пребиваване в Гърция. Към момента се провеждат процедури по екстрадицията му към Испания. В хода на съвместната работа е установено, че той координира доставката и транспортирането на огнестрелни оръжия от Турция към Испания и трафика на наркотични вещества по обратния маршрут - от Испания през България и Гърция към Турция.

С тези действия от една страна е подпомагана дейността на организираната престъпност в редица държави членки, а от друга е водела до увеличаване на огневата и финансовата мощ на нелегалните групировки.

Разследването започва през март 2025 г., когато полицията на Каталуния Mossos d’Esquadra установява незаконен внос на огнестрелни оръжия към престъпни групи в областта. Установена е добре структурирана верига за доставка на контрабандната стока, укривана в специално изградени тайници на автомобили и товарни композиции. Мрежата е търгувала и с т.нар. „франкенщайн“ оръжия – хибридни огнестрелни оръжия, съчетаващи оригинални компоненти с ръчно изработени метални части, което ги прави лесни за разпространение и трудни за проследяване.

Паралелно с тази дейност, разследването установява съпричастността ѝ към мащабен международен трафик на канабис и добре изградена инфраструктура за износ по сухопътни и морски маршрути към Турция и Гърция, където стойността на наркотика значително се увеличава. Смята се, че мрежата е имала капацитет да транспортира до 1,5 тона марихуана месечно.

В хода на операцията са събрани доказателства, включително от ГДБОП, за участие на мрежата в незаконния трафик през България, като се проверява съпричастността ѝ към няколко отделни случая на заловени оръжия и на иззети при различни операции над 1,3 тона марихуана за периода на разследването.

В деня на общите действия по неутрализирането на престъпната дейност на групата са иззети 8 оръжия – пистолети и автомат, заглушители, както и 587 кг марихуана и 76 кг хашиш, с приблизителна стойност на нелегалния пазар от 4,4 милиона евро.

Задържани са общо 21 заподозрени.

В България, наред с организатора на мрежата, са арестувани още двама нейни членове. Арести на още 18 души са извършени от полицията на Испания - в Тея, Барселона, Матаро, Сабадел, Тордера, Льорет де Мар и Малага. През цялото време оперативните дейности са подпомагани от Поддирекцията за борба с организираната престъпност на Северна Гърция, като обменът на информацията между държавите е осъществяван чрез защитените комуникационни канали на Европол – изиграла ключова роля при неутрализирането на престъпната дейност.