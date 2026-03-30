Главният секретар на МВР отчете голям ръст на изборните нарушения- в пъти повече в сравнение с 2024-а година





В качеството си на главен секретар на МВР публикувам отчет за действията на Министерството по противодействие на изборните нарушения и престъпления и за гарантиране на честен и прозрачен вот, написа на страницата си във Фейсбук главният секретар на МВР Георги Кандев

Към сутринта на 30 март - 20 дни преди изборите - резултатите са:

- Получени сигнали: 576 (при 86 за същия период през октомври 2024 г.)

- Образувани досъдебни производства: 181 (при 39 през 2024 г.)

- Задържани лица: 95 (при 26 за същия период през октомври 2024 г.)

- Издадени предупредителни протоколи: 1476 (при 347 през 2024 г.)

Проведените до момента 120 специализирани полицейски операции вече дават реален резултат.

???? За сравнение - 20 дни преди изборите през октомври 2024 г. са били проведени 127 операции. Сходният им брой обаче не се е превърнал в ефективност. Данните ясно показват, че тогавашните действия не са довели до съществени резултати.

Днес ситуацията е различна. Настоящите показатели не са формални - те отразяват реална, активна и резултатна работа на терен.

‼️ МВР няма да допусне компромиси с изборния процес. Действията ни са насочени към конкретни резултати, а не към статистика без съдържание.