Дечев: Прокурор Емилия Русинова е пътувала зад граница с Петьо Еврото







"Прокурор Емилия Русинова няколко пъти е минавала границата на две съседни държави с два автомобила и с лица, които в същите тези автомобили са пътували с г-н Петьо Петров-Еврото. Това се е случило, след като през април месец 2020 г. Антикорупционният фонд публикува своите четири епизода за "Осемте джуджета". Това заяви служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев по време на извънреден брифинг пред журналисти.

Той посочи, че същите тези два автомобила са ползвани от Петьо Петров-Еврото и Русинова, като те са пътували с 4-5 лица.

Емил Дечев добави, че има и едно пътуване, в което през 2021 година повече от една година, след като "Антикорупционният фонд" разкри "Осемте джуджета" Русинова е пресякла границата на България със Северна Македония при Златарево в една и съща кола с Петьо Петров-Еврото.

"Мълчанието на прокурор Емилия Русиноява е нетърпимо и оглушително. Нетърпимо е такова мишкуване и тихо хрупане на сиренце от мандрата на Петьо Еврото", категоричен бе Емил Дечев, без да даде на журналистите да зададат въпроси.