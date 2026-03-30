След повишаване на цените на петрола: Инфлацията у нас за транспортни разходи скочи на 5,5"%





????Според експресната предварителна оценка на НСИ през март 2026 г. се очаква месечната инфлация да бъде 0.7%, а годишната инфлация да бъде 3.9%.

????През март 2026 г. спрямо предходния месец се очаква най-голямо увеличение на цените в групите:

✅ „Транспорт“ (5.5%),

✅„Алкохолни напитки, тютюневи изделия“ (0.8%),

✅ „Информация и комуникация“ (0.8%),

✅„Лични грижи, социална защита и разни стоки и услуги“ (0.8%).

⬇️Намаление се очаква в групите:

✅„Развлечения, спорт и култура“ (-2.1%),

✅„Облекло и обувки“ (-0.9%),

✅„Жилищно обзавеждане, стоки и услуги за домакинството и за обичайно поддържане на дома“ (-0.2%).