????Според експресната предварителна оценка на НСИ през март 2026 г. се очаква месечната инфлация да бъде 0.7%, а годишната инфлация да бъде 3.9%.
????През март 2026 г. спрямо предходния месец се очаква най-голямо увеличение на цените в групите:
✅ „Транспорт“ (5.5%),
✅„Алкохолни напитки, тютюневи изделия“ (0.8%),
✅ „Информация и комуникация“ (0.8%),
✅„Лични грижи, социална защита и разни стоки и услуги“ (0.8%).
⬇️Намаление се очаква в групите:
✅„Развлечения, спорт и култура“ (-2.1%),
✅„Облекло и обувки“ (-0.9%),
✅„Жилищно обзавеждане, стоки и услуги за домакинството и за обичайно поддържане на дома“ (-0.2%).
След повишаване на цените на петрола: Инфлацията у нас за транспортни разходи скочи на 5,5"%
30.03.2026
