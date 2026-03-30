Дванадесетокласник от Дупница завоювал първо място и златен медал на Националната олимпиада по философия





Изключителен успех за Профилирана гимназия „Христо Ботев“, гр. Дупница! От училището информираха през страницата си във Фейсбук, че Андрей Лумбев от 12 клас е завоювал първо място и златен медал на Националната олимпиада по философия, като заслужено получи и престижното звание лауреат. Той демонстрира задълбочени знания, аналитично мислене и изключителна аргументация.

Комисията изрази възхищение и удивление от философските умения на Андрей, а доц. д-р В. Видински и доц. д-р О. Касабов отправиха лични адмирации към него, като определиха работата му като изключително задълбочена и впечатляваща.

ПГ „Христо Ботев“ пожелава на своя ученик Андрей да продължи със същата отдаденост, любознателност и упоритост, а постигнатото до момента да бъде само начало на още по-големи върхове. Бъди все така мотивиран и верен на себе си – и нека бъдещето ти носи заслужени победи и удовлетворение!