Изключителен успех за Профилирана гимназия „Христо Ботев“, гр. Дупница! От училището информираха през страницата си във Фейсбук, че Андрей Лумбев от 12 клас е завоювал първо място и златен медал на Националната олимпиада по философия, като заслужено получи и престижното звание лауреат. Той демонстрира задълбочени знания, аналитично мислене и изключителна аргументация.
Комисията изрази възхищение и удивление от философските умения на Андрей, а доц. д-р В. Видински и доц. д-р О. Касабов отправиха лични адмирации към него, като определиха работата му като изключително задълбочена и впечатляваща.
ПГ „Христо Ботев“ пожелава на своя ученик Андрей да продължи със същата отдаденост, любознателност и упоритост, а постигнатото до момента да бъде само начало на още по-големи върхове. Бъди все така мотивиран и верен на себе си – и нека бъдещето ти носи заслужени победи и удовлетворение!
Дванадесетокласник от Дупница завоювал първо място и златен медал на Националната олимпиада по философия
Изключителен успех за Профилирана гимназия „Христо Ботев“, гр. Дупница! От училището информираха през страницата си във Фейсбук, че Андрей Лумбев от 12 клас е завоювал първо място и златен медал на Националната олимпиада по философия, като заслужено получи и престижното звание лауреат. Той демонстрира задълбочени знания, аналитично мислене и изключителна аргументация.
Най-четено
- След повишаване на цените на петрола: Инфлацията у нас за транспортни разходи скочи на 5,5"%
- Дванадесетокласник от Дупница завоювал първо място и златен медал на Националната олимпиада по философия
- Полиция и прокуратура разследват убийства на кучета в Дупница и Кюстендил
- Дупнишки полицаи се натъкнаха на АМ "Струма" на обявен за издирване в Италия камион
- Ядрен обект в Иран е понесъл сериозни щети
- Арестуваха дупничанин, откраднал бутилка водка от магазин
- Латинският патриарх на Йерусалим беше блокиран от полицията да влезе в църквата „Свети гроб“
- Андрей Гюров пристигна в Киев за среща с Володимир Зеленски
- Остава в сила опасността от лавини в района на Седемте рилски езера
Темите от "Дупница"
- Дванадесетокласник от Дупница завоювал първо място и златен медал на Националната олимпиада по философия
- Дупнишки полицаи се натъкнаха на АМ "Струма" на обявен за издирване в Италия камион
- Арестуваха дупничанин, откраднал бутилка водка от магазин
- Остава в сила опасността от лавини в района на Седемте рилски езера
- Започват ремонти на АМ "Струма" в област Кюстендил
- Седмичната прогноза: Връхлита ни средиземноморски циклон с проливни дъждове и сняг по високите места
- През следващата седмица за ремонт на фуги и полагане на маркировка временно ще се променя организацията на движение в участъци от АМ „Струма“ в област Кюстендил
- 14-годишно момиче изчезна без следа, МВР моли за съдействие
- Почитаме св. мъченик Боян-Енравота, княз Български, убит от своя брат Маламир