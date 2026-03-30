Дупнишки полицаи се натъкнаха на АМ "Струма" на обявен за издирване в Италия камион

30.03.2026
 На 29 март – малко след полунощ, пътни полицаи при осъществен линеен контрол са установили на АМ „Струма“ товарен автомобил „Скания“ с полуремарке, че се издирват от италианските власти чрез ШИС.Автомобилът и полуремаркето са иззети с протокол за доброволно предаване и са закарани на паркинг на РУ Дупница, уведомена е издирващата ги структура.

