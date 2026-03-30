Ядрен обект в Иран е понесъл сериозни щети





Въз основа на независим анализ на сателитни изображения и познания за инсталацията, Международната агенция по атомна енергия потвърди, че инсталацията за производство на тежка вода в Хондаб, за която Иран съобщи, че е била атакувана на 27 март, е претърпяла сериозни повреди и вече не е в експлоатация. Инсталацията не съдържа деклариран ядрен материал.МААЕ е информирана от Иран за нов удар в района на атомната електроцентрала Бушер, трети подобен инцидент за 10 дни. Няма съобщения за повреди по работещия реактор, нито за изпускане на радиация, а състоянието на централата е нормално, казва Иран.

Генералният директор на МААЕ отново изразява дълбока загриженост относно последните съобщения за военна дейност в близост до атомна електроцентрала, казвайки, че това може да причини сериозен радиологичен инцидент, ако реакторът бъде повреден. Гроси отново призовава за максимална военна сдържаност, за да се избегне рискът от ядрена авария.