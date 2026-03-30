Латинският патриарх на Йерусалим беше блокиран от полицията да влезе в църквата „Свети гроб“







Израел заяви, че латинският патриарх на Йерусалим ще си възвърне достъпа до най-святото място на християнството, след като решението да му бъде блокирано влизането в църквата „Свети гроб“ на Цветница предизвика международно осъждане, пише AFP

Полицията попречи на кардинал Пиербатиста Пицабала да влезе в църквата, позовавайки се на опасения за сигурността, тъй като Израел налага забрана за събирания в синагоги, църкви и джамии по време на продължаващата война с Иран, която доведе до ракетни удари близо до свети места.

След широко разпространената негативна реакция, израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви в понеделник, че латинският патриарх ще получи „пълен и незабавен достъп“.

Латинската патриаршия заяви в изявление, че Пицабала и кустосът на Светата земя, отец Франческо Йелпо, са пътували частно без церемониално шествие, когато служители на входа на църквата са ги принудили да се върнат.

„В резултат на това, и за първи път от векове, главите на Църквата са били възпрепятствани да отслужат литургията на Цветница в църквата „Гроб Господен“, се казва в изявлението, наричайки инцидента „сериозен прецедент“, който пренебрегва чувствителността на християните по целия свят.

Цветница, която открива Страстната седмица за християните, отбелязва последното влизане на Исус Христос в Йерусалим, дни преди разпятието и възкресението му, както е описано в Евангелията.

Църквата „Гроб Господен“ съдържа местата, където християните вярват, че Христос е бил разпнат, погребан и възкръснал.

- Опасения за религиозната свобода -

„Войната няма да заличи възкресението. Скръбта няма да угаси надеждата“, каза Пицабала на литургия на Цветница, която той проведе по-късно в Църквата на всички народи, известна още като Гетсиманската църква, на Елеонската планина.



Патриаршията вече обяви отмяната на традиционното шествие за Цветница от Елеонската планина до Йерусалим, което обикновено привлича хиляди.

Израелската полиция заяви, че всички свети места в Йерусалим са затворени от началото на войната.

„Искането на патриарха беше разгледано вчера и беше изяснено, че не може да бъде одобрено“, се казва в изявление на полицията пред AFP.

„Старият град и светите места представляват сложна зона, която не позволява достъп на големи аварийни и спасителни превозни средства, което значително затруднява способността за реагиране и представлява реален риск за човешкия живот в случай на инцидент с масови жертви“, съобщиха от полицията.

В Стария град на Йерусалим магазините бяха затворени, а улиците бяха до голяма степен пусти, тъй като християнските поклонници изразиха съжаление за отмяната на традиционните шествия за Цветница.

„Тази година поради войната не можем да празнуваме по улиците, както винаги“, каза 25-годишният Саймън Хош, жител на Стария град.

„Така че тази година просто празнуваме в църквата. Лошо е.“

Папа Лъв XIV, говорейки след молитвата „Ангел Господен“ в Рим в неделя, отдаде почит на „християните от Близкия изток, които страдат от последствията на ужасен конфликт и в много случаи не могат да живеят пълноценно обредите на тези свети дни“.

Върховният представител на ЕС по външната политика Кая Калас заяви, че забраната за патриарха е „нарушение на религиозната свобода“ и призова Израел да гарантира богослужение „за всички вероизповедания“.

Световните лидери от Франция, Испания, Италия и Йордания осъдиха ограничението.

Офисът на Нетаняху заяви, че „няма злонамерено намерение“ зад отказа за влизане на кардинала.

Премиерът подробно обсъди опасенията за сигурността на Израел в публикация.

„През последните няколко дни Иран многократно е атакувал с балистични ракети светите места на трите монотеистични религии в Йерусалим“, написа Нетаняху в X.

На 16 март израелската полиция заяви, че е открила фрагменти от ракети и прехващачи на свети места в Стария град, включително близо до църквата „Гроб Господен“, споделяйки снимки на отломки на покрив близо до църквата.