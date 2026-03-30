Андрей Гюров пристигна в Киев за среща с Володимир Зеленски

30.03.2026
 Българска делегация, водена от министър-председателя Андрей Гюров, пристигна в Киев. Премиерът ще проведе двустранни срещи с президента на Украйна Володимир Зеленски, с премиера Юлия Свириденко и с председателя на Върховната Рада на Украйна Руслан Стефанчук.
В делегацията в Киев, начело с премиера Гюров, са министърът на външните работи Надежда Нейски, на транспорта и съобщенията Корман Исмаилов, на отбраната Атанас Запрянов, на образованието и науката Сергей Игнатов и на енергетиката Трайчо Трайков.

