Остава в сила опасността от лавини в района на Седемте рилски езера





От вчера се наблюдават гъста мъгла, намалена видимост и висока влажност на въздуха, със слаб вятър от север. Снежната покривка остава нестабилна на места. В алпийския пояс се запазват навявания, формирани от предходния южен вятър, разположени по подветрените склонове с изложение И/СИ/С/СЗ. По северните склонове се наблюдават и локални спонтанни отцепвания. При намалена видимост навятите склонове са трудно разпознаваеми.

Препоръчва се придвижване с повишено внимание в планината! С напредването на деня не се очакват съществени промени в метеорологичните условия. Тенденцията е за запазване на лавинната опасност.

Степен на лавинна опасност за 30.03.2026:

Алпийски пояс – 3

Преходен пояс – 3

Горски пояс – 2

Since yesterday, dense fog, reduced visibility, and high air humidity have been observed, with a light northerly wind. The snowpack remains unstable in places. In the alpine zone, wind slabs formed by previous southerly winds persist on leeward slopes with aspects E/NE/N/NW. On northern slopes, localized spontaneous releases are also observed. In reduced visibility, wind-loaded slopes are difficult to identify. Backcountry travel should be undertaken with increased caution. As the day progresses, no significant changes in weather conditions are expected. The trend is for the avalanche danger to remain unchanged.

Avalanche danger level for 30.03.2026:

Alpine zone – 3

Treeline – 3

Forest zone – 2