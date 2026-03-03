Дупница отдаде своята почит към подвига на онези знайни и незнайни герои, заради които днес честваме 148 години свобода

Дупница се поклони пред подвига на всички онези знайна и незнайно воини, дали живота си за свободата на отечеството ни, като тържествено отбеляза светлата годишнина.
Тържествената програма започна с поднасянето на венци и цветя пред паметната плоча на Опълченците, където директорът на Исторически музей-Дупница Анелия Геренска припомни отново интересни факти около Освобождението на България.
Своята почит отдадоха кметът Първан Дангов, заместниците му Валентина Караганова и Бойко Христов, общински съветници начело с председателя Костадин Костадинов, читалищни дейци и стотици граждани. Цветя поднесоха още младите надежди на ФК ,,Марек" начело с директора на Детско-юношеската школа Янек Кючуков, новият старши треньор на мъжкия отбо Анжело Кючуков, СК ,,Гладиатор" с главния треньор Христо Михалчев и други местни спортни клубове.
След това на площад ,,Свобода" се проведоха флашмоб ,,Живата карта на България", а архиерейският наместник на Дупнишка духовна околия отец Венцислав и други местни свещеници отслужиха водосвет за здраве и благоденствие на българския народ.
Церемонията продължи с издигането на националното знаме с участието на Трето бригадно генерално командване - Благоевград. Тя бе наблюдавана със страхопочитание от малки и големи дупничани, които гордо развяваха родния трибагреник.
Кметът на Община Дупница Първан Дангов изнесе празнично слово, с което поздрави всички присъстващи.
,,Трябва да пазим Освобождението и днес, когато воюват армии в световен мащаб, когато светът е размирен, когато трябва да знаем за какво живеем ние и в какво възпитаваме бъдещите поколения. С дух на благодарност, с дух на признателност българинът винаги почита своите воини и освободители. Ще защитава онова, което е останало днес като памет, родолюбива воля и онова, което се изучава в училище и всичко останало, което прави българина горд! Честит празник на Република България! Да живее България!", каза в част от словото си градоначалникът Първан Дангов.
Участие в тържествата взеха и възпитаници на школата по народно пеене ,,София Илиева" при НЧ ,,Зора 1858" и ученици от дупнишките училища.
Като част от празничната програма бе открита изложбата ,,Родно, българско" на Живко Янев, която може да бъде видяна в изложбена зала ,,Околийска къща".
