Иран предупеждава европейските страни да не участват в израелско-американската кампания







Министерството на външните работи на Иран предупреждава европейските страни да не участват в американско-израелската кампания срещу Ислямската република, заявявайки, че това „би било акт на война“.

„Това би било акт на война“, казва говорителят на министерството Есмаил Бакай пред репортери. „Всяко подобно действие срещу Иран би се считало за съучастие с агресорите. Би се считало за акт на война срещу Иран.“

Германия, Франция и Обединеното кралство заявиха в неделя, че биха могли да предприемат „пропорционални отбранителни действия, за да унищожат способността на Иран да изстрелва ракети и дронове по техния източник“.