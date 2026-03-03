Гюров: Фокусът е извеждането на българските граждани от региона на военния конфликт по най-бързия начин, но с предимство на сигурността





Фокусът е извеждането на българските граждани от региона на военния конфликт по най-бързия начин, но с предимство на сигурността.“ Това заяви премиерът Андрей Гюров след оперативна среща за ситуацията в Близкия изток.

По думите му обстановката остава динамична и се следи в реално време от институциите. Основният приоритет е безопасното прибиране на българските граждани, без поемане на излишни рискове. Поддържа се постоянна връзка с българските мисии и службите за сигурност, като са подадени координати и брой на сънародниците ни в засегнатите райони.

Имаме осигурени достатъчно самолети, които са в готовност да изпълнят полети при потвърждаване на маршрутите“, посочи министър-председателят Гюров, като изрази надежда те да започнат в следващите дни.

На журналистически въпрос относно икономическите последици и цените на енергоносителите от кризата премиерът отбеляза, че вече се наблюдава реакция на международните пазари. „България има дългосрочен договор, базиран на осреднена цена и петролни деривати, което ни дава стабилност при краткосрочни кризи“, допълни премиерът