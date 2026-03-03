Иран атакува американското посолство в Рияд





Посолството на САЩ в Саудитска Арабия е било атакувано от два, вероятно ирански, безпилотни самолета.

Това съобщи телевизия CNN, позовавайки се на информирани източници.

Според един от тях, засега няма информация за пострадали.

Американското посолство в Саудитска Арабия е било ударено от два дрона, което е довело до ограничен пожар и някои материални щети.

Това написа в социалната медия Х министерството на отбраната на кралството, цитирайки първоначална оценка.

По-рано редица медии съобщиха, че в дипломатическия квартал на Рияд са се чули силни експлозии и са се виждали облаци дим.

В неделя и понеделник също беше съобщено, че Иран е нанесъл удари по американското посолство в Кувейт.