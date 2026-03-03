Тръмп прати жена си да председателства Съвета за сигурност на ООН за децата







Първата дама Мелания Тръмп председателства заседание на Съвета за сигурност на ООН за децата и образованието в конфликти в Ню Йорк в понеделник, докато САЩ продължават военните си действия в Иран.

Нейните забележки бяха съсредоточени върху ролята на образованието за деца за „напредъка на толерантността и световния мир“.

Това е първият път, когато съпругата на световен лидер председателства срещата, което Тръмп направи от името на САЩ, тъй като те поеха ротационното председателство на Съвета на ООН този месец.

Първата дама също така изрази съболезнованията си на семействата на убитите американски военнослужещи, въпреки че не спомена изрично никакви конкретни военни действия.

„Тяхната смелост и всеотдайност винаги ще бъдат запомнени“, каза тя.

„Изказвам искрените си пожелания за бързо и гладко възстановяване на всички ранени. Вие сте в мислите и молитвите ми през тези трудни времена.“

Тръмп, която влезе в официалната си роля са защитници на правата на децата, също каза: „САЩ са с всички деца по света. Надявам се скоро мирът да бъде ваш“.

Планът тя да председателства срещата беше обявен в края на миналия месец.

Заместник-генералният секретар на ООН Розмари Ди Карло заяви по време на срещата, че „когато избухнат конфликти, децата са сред най-силно засегнатите“.

„През последните два дни ни напомниха за тази истина“, каза тя.

„Училищата в Израел, Обединените арабски емирства, Катар, Бахрейн и Оман са затворени и преминаха на дистанционно обучение поради продължаващите военни операции в региона“, добави тя.

Тя цитира и съобщенията от Иран за удар в начално училище.

Ирански служители съобщават, че в събота е бил ударен начално училище в град Минаб, убивайки 153 души. Иран обвини САЩ и Израел.

Преди началото на срещата в понеделник, посланикът на Иран в ООН Амир Саид Иравани заяви, че „е дълбоко срамно и лицемерно, че още в първия ден от председателството си на Съвета за сигурност Съединените щати свикаха среща на високо ниво за защита на децата“.

Централното командване на американските военни заяви, че проучва съобщенията за инцидента, докато израелските военни заявиха, че „не са запознати“ с никакви операции на израелските отбранителни сили в района.

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви в понеделник, че „Съединените щати няма да атакуват умишлено училище“.