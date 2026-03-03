Малко повече облаци днес, но остава все така топло





Днес над страната ще има значителна висока и средна облачност, а преди обяд в Дунавската равнина и североизточните райони ще бъде мъгливо. След обяд видимостта ще се подобрява и облачността ще намалява и над повечето райони ще преобладава слънчево време. Ще духа слаб вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 9° и 14°, в Югозападна България – до 17°, за София – около 13°.

В планините облачността ще е значителна, но след обяд ще се разкъсва и намалява до предимно слънчево време. Ще духа умерен вятър от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 7°, на 2000 метра – около 1°.

Над Черноморието облачността ще е разкъсана, средна и висока, до края на деня ще намалее до предимно слънчево време. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат 9°-12°. Температурата на морската вода е от 4°-5° по северното крайбрежие до 6°-7° по южното. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

И през следващите дни ще остане сравнително топло с минимални температури между 0° и 5° и максимални - между 12° и 17°. В сряда времето ще бъде предимно слънчево. Вятърът ще е слаб от юг. Към края на деня от югозапад ще започне увеличение на високата облачност. В четвъртък и петък облачността ще е предимно значителна, от запад на изток на места ще превали слаб дъжд, в планините над 1600-1700 м - слаб сняг. Вятърът ще се ориентира първо от северозапад, а впоследствие и от север-североизток и тогава ще прониква студен въздух. През нощта срещу събота облачността ще намалее и през почивните дни ще преобладава слънчево време. Вятърът ще е слаб от североизток. Температурите ще се понижат и минималните в цялата страна ще са отрицателни, а максималните - между 7° и 12°. В началото на следващата седмица ще бъде предимно слънчево. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се затопли.