Задържаха рускиня за търговия с гласове





Задържана е жена с руско гражданство след сигнал, че предлага по 30 евро за гласуване в полза на конкретна партия преди предстоящите избори.

; Сигналът е получен по електронната поща на ОДМВР Стара Загора.

При претърсване на адреса, на който живее, са намерени и иззети списъци с избирателни секции на територията на община Стара Загора????, като срещу всяка секция са изписани брой гласове за една конкретна политическа партия. Намерени са и банкноти в евро с различен номинал.

Случаят е докладван на Районна Прокуратура Стара Загора.