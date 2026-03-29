Задържаха рускиня за търговия с гласове

DenNews.bg
29.03.2026
размер на текста:

 Задържана е жена с руско гражданство след сигнал, че предлага по 30 евро за гласуване в полза на конкретна партия преди предстоящите избори.
; Сигналът е получен по електронната поща на ОДМВР Стара Загора.
При претърсване на адреса, на който живее, са намерени и иззети списъци с избирателни секции на територията на община Стара Загора????, като срещу всяка секция са изписани брой гласове за една конкретна политическа партия. Намерени са и банкноти в евро с различен номинал.
Случаят е докладван на Районна Прокуратура Стара Загора.

Най-четено

Темите от "Страна"

Етикети