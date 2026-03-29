Андрей Гюров: , Членството ни в НАТО е най-сериозната гаранция за нашата национална сигурност и независимос

Днес отбелязваме 22 години от един от най-значимите избори в съвременната ни история – присъединяването на България към Северноатлантическия алианс. В свят, изпълнен с предизвикателства и нарастваща несигурност, членството ни в НАТО е най-сериозната гаранция за нашата национална сигурност и независимост, коментира служебният премиер Андрпей Гюров.
Днес, повече от всякога, разбираме колко е важно да имаш съюзници. Като част от най-успешния отбранителен съюз в историята, България не е сама. Ние сме надежден съюзник, който споделя ценностите на свободата и демокрацията.
29.03.2026
