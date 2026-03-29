14-годишно момиче изчезна без следа, МВР моли за съдействие





Полицията в Годеч издирва 14-годишната Ванеса Стоянова Станимирова. От РУ-Годеч призовават всички граждани, които разполагат с информация, която може да помогне за откриването ѝ

Изчезналата Ванеса Стоянова Станимирова е видяна за последно вчера в 16:30 ч., докато е чакала маршрутка от Годеч за София. Облечена е както виждате на снимката. От РУ-Годеч призовават всички граждани, които разполагат с информация, която може да помогне за откриването ѝ, незабавно да подадат сигнал на телефон 112 или в най-близкото районно управление на полицията.