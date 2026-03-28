Георги Кандев: След нов сигнал, подаден от граждани, е арестуван кметът на село Овчарово

DenNews.bg
28.03.2026
размер на текста:

 След нов сигнал, подаден от граждани, е арестуван кметът на село Овчарово, община Търговище.
 Той е раздавал суми от 30 и 40 евро на жители на селото, за да гласуват за определена политическа партия на предстоящите избори.
При претърсване на две жилища са открити 3620 евро, както и множество списъци с имена на лица.
Извършват се разпити пред съдия.

Най-четено

Темите от "Страна"

Етикети