Хутите изстреляха ракета срещу Израел- първата от началото на войната







Израел засече ракета, изстреляна от Йемен - първата от началото на войната с Иран, съобщава "Ройтерс".

На този фон държавният секретар Марко Рубио заяви, че САЩ очакват да приключат военните операции в рамките на седмици, а не месеци.

Месец, след като САЩ и Израел започнаха удари срещу Иран, конфликтът обхвана Близкия изток, убивайки хиляди и причинявайки най-голямото прекъсване на енергийните доставки досега, което разклати световната икономика и засили страховете от инфлация.

Израел съобщи, че отново е нанесъл удари по цели в столицата на Иран днес, но докладва и за ракета, изстреляна срещу него от Йемен.

Впоследствие хутите потвърдиха, че са предприели атака срещу Израел за първи път по време на настоящата израелско-американска война срещу Иран.

Групировката заяви, че атаката е била извършена след продължаващи нападения срещу инфраструктура в Иран, Ливан, Ирак и палестинските територии, като добави, че операциите им ще продължат, докато "агресията" на всички фронтове не приключи.

Часове по-рано, йеменските хути, свързани с Иран, заявиха, че са готови да действат, ако ескалацията срещу Иран и "оста на съпротивата" продължи. Те обаче не уточниха каква форма ще приеме евентуална намеса.

Участието на хутите във войната би рискувало разширяване на конфликта, предвид способността им да поразяват цели далеч отвъд Йемен и да нарушават корабните пътища около Арабския полуостров и Червено море, което те направиха в подкрепа на "Хамас" в Газа след 7 октомври 2023 г.