Внимание! Опасност от лавини в района на Седемте рилски езера!





Актуална информация – район Седемте рилски езера / 28.03.2026

Лавинната обстановка е повишена в алпийския и преходния пояс. Налице са условия за формиране на нестабилни снежни плочи и локални натрупвания по подветрени склонове, като стръмните терени изискват повишено внимание и внимателна преценка на риска.

Условията във високата планина предполагат ограничена стабилност на снежната покривка, като придвижването изисква добра подготовка и подходяща екипировка. Да се подхожда с особено внимание и лична оценка на риска при навлизане в терени като улеите над х. Рилски езера и „дупките“ на склона отдясно на ски влека.

Степен на лавинна опасност:

Алпийски - 3

Преходен - 3

Горски - 1

Avalanche Bulletin – Seven Rila Lakes / 28.03.2026

Avalanche danger is elevated in the alpine and transitional zones. Conditions favor the formation of unstable snow slabs and localized accumulations on leeward slopes, with steep terrain requiring increased caution and careful risk assessment.

Snowpack stability is reduced in higher elevations, and travel requires proper equipment and experience. Particular caution and individual risk assessment are advised when entering terrain such as the couloirs above Rila Lakes Hut and the gullies to the skier’s right of the lift.

Avalanche danger level:

Alpine - 3

Transitional - 3

Forest - 1