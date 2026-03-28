Тази нощ местим стрелките на часовника с 1 час напред





През тази нощ България ще премине към лятното часово време. В 3 ч. през нощта в неделя - 29-и март, часът се сменя с един напред. Връщането към зимното часово време ще стане на 27 октомври, когато в 4 ч. сутринта часовниците ще върнат един час назад.



В България преминаването от зимно към лятно часово време се установява като трайна практика през 1979 г., а аргументите, както навсякъде по света, са, че така се пестяла енергия за осветление. След десетилетия обаче ползите от това не се потвърждават с разчети, докато около 30% от хората изпитват психически и физически дискомфорт.

Астрономическото часово време е това, което използваме от октомври до март, тоест зимното. Лятното часово време се използва, за да се получи по-добро съвпадение между светлата част на деня и активните часове на работещите и учещите.

Местенето на стрелките в Европа е въведено през 1976 г. по искане на Франция. В България тази практика е въведена през 1979 г. С постановление от 1997 г. лятното часово време влиза в сила от 3:00 ч. сутринта в последната неделя на месец март.

Идеята за смяна на времето първо хрумва на Бенджамин Франклин. Той пише писмо до редактор на вестник “Парижки журнал” през 1784 г., като предлага на парижани да стават и да си лягат по-рано.

На практика идеята е приложена от германското правителство по време на Първата световна война в периода 30 април – 1 октомври 1916 г. като мярка за спестяване на гориво във военната обстановка. Великобритания е втората държава, която в началото въвежда лятно часово време от 21 май до 1 октомври 1916 г. САЩ последва примера ѝ през 1918 г.

Преместването на стрелките е задължителен ритуал сред семействата в продължение на десетилетия, но с навлизането на електронните и цифровите часовници, тази необходимост отпада. Модерните часовници, включително и тези в смартфоните и компютрите ни, сами сменят времето в точния час.