Съботно-неделен хороскоп (28-29 март)





Овен

Уикендът ще ви донесе много енергия, но е важно да я канализирате конструктивно. Преди всяка покупка, особено импулсивна, е полезно да спрете за десет минути и да помислите дали артикулът е наистина необходим. Вечерта е най-добре да избягвате обсъждането на парични въпроси със семейството, за да не провокирате напрежение.

Телец

В личните отношения тези два дни са благоприятни за проста, искрена комуникация. Вашият партньор ще оцени подкрепата и вниманието към ежедневните си дела. За да е добра вечерта ви, прекарайте я в тиха домашна обстановка, с вечеря или гледане на филм.

Близнаци

Енергията ви днес може да е неравномерна, с възможни колебания. Важно е да редувате периоди на активност с кратки почивки. Обърнете внимание на стойката и напрежението в раменете си – няколко минути леко разтягане през целия ден ще ви помогнат да поддържате енергията си.

Рак

В личните отношения съботният и неделният ден са благоприятни за лека, неформална комуникация. Добре е да прекарате вечерта в компанията на семейството или приятелите си, наслаждавайки се на обикновен разговор.

Лъв

През тези два дни избягвайте обаче спорни теми и спорове, особено ако се чувствате уморени или раздразнени. По-добре е да отложите сериозните дискусии за по-спокойно време.

Дева

Здравето изисква внимание към диетата и почивката. Съществува склонност към пренапрежение, игнориране на умората. Струва си да се вслушате в сигналите на тялото си и да си починете. Кратка разходка на чист въздух ще помогне за облекчаване на напрежението и подобряване на съня.

Везни

Днес и утре надеждността и конкретните действия ще са важни. Думите за подкрепа са най-добре подкрепени с помощ по ежедневните въпроси. Не насилвайте нещата в романтичната сфера - оставете всичко да се развива естествено.

Скорпион

Тези два дни носят много ценено чувство за стабилност. Сега имате възможност да демонстрирате своите организационни умения. Близките ви ще оценят способността ви да организирате процеси и да довеждате нещата докрай.

Стрелец

Днес и утре е възможно да получите малка, но приятна сума, като например погасяване на дълг или бонус. Най-добре е обаче да избягвате импулсивни покупки, особено тези, повлияни от емоции или атрактивна реклама.

Козирог

Как се чувствате днес и утре зависи пряко от нивото ви на стрес. Високата активност може да доведе до умора и главоболие. Ключова препоръка е да си починете. Кратка разходка на чист въздух посред деня ще ви се отрази добре

Водолей

В личните отношения е възможна известна емоционална чувствителност. Близките може да са изгубени в собствените си мисли и да изглеждат дистанцирани. Не приемайте това лично и не изисквайте незабавно внимание.

Риби

Съботният ден е добра възможнот за завършване на текущи задачи, вместо за започване на нови мащабни проекти. По-добре е да посветите вечерта на прости домакински задължения или хоби, което носи спокойствие. Това ще създаде усещане за стабилност и ще проправи пътя за по-активни действия утре.