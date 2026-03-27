Емил Дечев дава пълната си подкрепа за провеждане на честни избори в област Кютендил







Министър Емил Дечев, изпълняващият длъжността главен секретар на МВР гл. комисар Георги Кандев и зам. министър Калоян Калоянов проведоха работна среща с ръководния състав на ОДМВР – Кюстендил

Директорът на ОДМВР ст. комисар Райчо Омерски запозна ръководителите на министерството със създадената организация на работа за противодействие на нарушенията, свързани с избирателното законодателство и изборните права на гражданите. Подчерта, че ръководството на дирекцията е в постоянен контакт както с изборната администрация, така и с прокуратурата, а действията на служителите са стриктно съобразени със законодателството.

Министър Дечев увери служителите, че ще имат пълната подкрепа на ръководството в осъществяването на законосъобразните си и прецизни и обективни действия, които да осигурят провеждането на честни и демократични избори на 19 април. Той подчерта, че при събирането на доказателствени средства оперативната работа и действията на полицията в условия на неотложност са от особена важност. Министър Дечев подчерта, че сътрудничеството с неправителствените организации, разследващите журналисти представителите на медиите е от голямо значение за успешните ни реализации. „В работата си не допускайте двойни стандарти към политически партии и участници в изборния процес“, посочи още министърът.

Изпълняващият длъжността гл секретар на МВР гл. комисар Георги Кандев изрази пълната подкрепа на ръководството на вътрешното ведомство към полицейските служители в дните до предстоящите избори, в деня на изборите и след изборния ден. „Тук сме, с вас сме, до вас сме, работете смело и по закон.“, заяви гл. комисар Кандев . В работната среща взе участие и областният управител на Кюстендилска област Кристиян Иванчов. Той благодари на ръководството на МВР за подкрепата към служителите и изрази увереност, че действията на полицаите ще оправдаят очакванията и доверието на обществото.