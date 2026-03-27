Украйна: Инструктори на Вагнер вербуват българи за саботажи в полза на Русия





В Източна Европа е разкрита мрежа за вербуване на местни жители за саботажи и операции за дестабилизиране на европейски страни в интерес на Руската федерация, Информацията е публикувана от Центъра за противодействие на дезинформацията към Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна чрез канала му в Telegram

Идентифицираните вербовчици предлагат на жителите на Молдова, България, Сърбия и други източноевропейски страни „лесни пари“ — 300–500 долара и платено двуседмично пътуване с активен отдих.

В действителност тези лица попадат в тренировъчни лагери, където се учат да управляват дронове, да използват запалителни устройства и да се противопоставят на полицията по време на протести. Инструкторите са лица, свързани с бившата ЧВК „Вагнер“. След „обучението“ новобранците отиват в европейски страни, за да извършват „хибридни атаки“.

Участието на бивши членове на „Вагнер“ в подобни учения показва намерението на Руската федерация да използва бойния си опит за износ на насилие в чужбина. Този подход позволява на Москва да минимизира рисковете от разкриване и разширява възможностите за саботаж.

Преди това Центърът съобщи, че европейските разузнавателни агенции регистрират увеличение на случаите на вербуване на цивилни лица от руското разузнаване за шпионаж и различни провокации..