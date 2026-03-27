Проруроският син от Перник се опитал да нападне полицай с бухалка





Васил Михайлов от Перник, по-известен като „прокурорския син”, се е опитал да нападне полицай с бухалка. Той е бил с още двама мъже, стигнало се е до изстрели.

Служебният вътрешен министър Емил Дечев отрече твърденията, че прокурорският син от Перник Васил Михайлов се е опитал да подпали къщата на полицай, който го разследва.

След церемонията „Пожарникар на годината“ той изясни фактите: „Не е имало акция на ГДБОП по задържането на Михайлов. Предполага се, че той, заедно с още две лица, използвайки бухалки и с маски, отишли до село близо до Перник - до къщата на колегата от ГДБОП, който е бил криминалист в града. Вероятно миналата му работа е провокирала агресия от страна на прокурорския син към него. Михайлов и другите с него опитали да нападнат с бухалки нашия колега, но той и баща му използвали огнестрелно оръжие. Колегата е стрелял във въздуха“, разказа Дечев. Впоследствие нападателите избягали и изоставили колата си на труднопроходим път.

Според Дечев МВР ''затяга примката'' около издирвания прокурорски син и прави всичко възможно да бъде арестуван.

Припомняме, че в началото на февруари Софийският градски съд постанови ефективна присъда от 1 година и 8 месеца при първоначален строг режим за Михайлов за закани за убийство към бившата му приятелка. От юни 2025 г. той е обявен за общодържавно издирване след сигнал за побой над 31-годишния Павел Павлов.