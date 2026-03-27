След дълга съдебна битка с баща си: Испанка сложи край на живота си чрез евтаназия





Испанка, която е водила дълга съдебна битка с баща си за правото да сложи край на живота си, почина чрез евтаназия в четвъртък.

25-годишната жителка на Барселона Ноелия Кастильо е останала парализиранa поради наранявания, получени при опит за самоубийство през 2022 г.

Каталунското правителство ѝ предостави право на асистирана смърт през лятото на 2024 г., но процесът беше спрян в последния момент след правни възражения, повдигнати от баща ѝ, с подкрепата на консервативната група „Християнски адвокати“ (Abogados Cristianos).

Той твърди, че дъщеря му страда от разстройство на личността, което е повлияло на преценката ѝ.

Той също така посочи „задължението на държавата да защитава живота на хората, особено на най-уязвимите, какъвто е случаят с млад човек с проблеми с психичното здраве“.

Това обжалване даде началото на 18-месечна съдебна битка, която приключи, когато Европейският съд по правата на човека (ЕСПЧ) се произнесе в полза на Ноелия Кастийо.

В четвъртък вечерта адвокатите Кристианос обявиха по X, че Кастийо е починала чрез евтаназия. Групата заяви, че нейният случай „подчертава сериозните недостатъци“ в испанския закон за евтаназията.

В интервю за испанска телевизия по-рано тази седмица Кастийо каза, че баща ѝ се е опитал законно да блокира решението ѝ да умре достойно. „Той не е уважил решението ми и никога няма да го направи“, каза тя.

Тя разказа и за трудното си детство, голяма част от което е прекарала в домове.

Тя каза, че за първи път е била сексуално нападната от бившия си приятел, с когото са били четири години, след като е взела хапчета за сън, за да ѝ помогнат да заспи, и каза, че е била нападната и при друг случай от няколко мъже в нощен клуб.

25-годишната жена каза, че винаги се е „чувствала сама“ и никога не се е съмнявала, че иска да продължи с решението да умре чрез евтаназия.

„Никой в ​​семейството ми не е „за“, каза тя. „Аз си тръгвам, а ти оставаш тук с цялата болка, но какво да кажем за всички страдания, които съм преживяла през годините? Просто искам да си тръгна с мир и да спра болката.

„Щастието на баща, майка или сестра не трябва да предхожда щастието на дъщеря.“

Семейството ѝ ще може да дойде и да се сбогува, каза Ноелия, но добави, че желае да бъде насаме с лекаря си, когато бъде поставена смъртоносната инжекция.

Майка ѝ Йоланда каза, че не е съгласна с решението на дъщеря си, но го „уважава“.

Законът за евтаназията в Испания влезе в сила през 2021 г. Според правителствени данни, 426 молби за асистирано умиране са били удовлетворени през 2024 г., последната налична година.

Това е първият път, когато дело е стигнало до съда, за да се произнесе съдия.