Баща загина в собствения си дом, докато брани дъщеря си от нападател





Около 22.45 часа на 26 март на тел.112 постъпил сигнал, според който мъж е проникнал в чуждо жилище в с. Острово и започнал да притеснява живеещата там 27-годишна жена. След като 54-годишният й баща опитал да се намеси, мъжът му нанесъл удари с юмруци и ритници. Вследствие на побоя и въпреки навременната намеса на екипа на ЦСМП, родителят починал.

В хода на предприетите незабавни издирвателни действия извършителят на деянието, 32-годишен криминално проявен и многократно осъждан мъж, е открит и задържан в РУ-Кубрат. Пробата му за употреба на алкохол отчела 2,01 промила. Уведомен е дежурен окръжен прокурор. По случая е започнато разследване за престъпление по чл.115, ал.1 от НК. Предстои внасяне на искане за мярка за неотклонение пред ОС Разград.