31-годишен дупничанин подпали дома си, арестуваха го





Пожарът в пристройка в имот в Дупница е унищожил мебели, опушени са 30 кв. м стени. При изясняването на причините за възникването му е установено от служители на РУ Дупница, че имуществото е запалено от собственика на имота/31 г./, задържан е с полицейска заповед. Досъдебно производство е образувано по случая в РУ Дупница, уведомена е прокуратурата.