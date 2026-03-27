Пожарът в пристройка в имот в Дупница е унищожил мебели, опушени са 30 кв. м стени. При изясняването на причините за възникването му е установено от служители на РУ Дупница, че имуществото е запалено от собственика на имота/31 г./, задържан е с полицейска заповед. Досъдебно производство е образувано по случая в РУ Дупница, уведомена е прокуратурата.
31-годишен дупничанин подпали дома си, арестуваха го
27.03.2026
- Поредна вандалщина: Мъж сряза гумите и счупи стъкла на Фолсваген, арестуваха го
- 31-годишен дупничанин подпали дома си, арестуваха го
- Прокурорският син от Перник се появи: Опита да запали къщата на полицай
- Откриха жената, намушкала с нож четирима чужденци в столицата
- Тръмп обяви, че удължава паузата за унищожаване на ирански енергийни обекти
- Днес е благотворителният концерт в подкрепа на децата със специални образователни потребности в община Дупница
- Ормузкият проток е единствената голяма търговска артерия на земята, кръстена на бог.
- Актуалната пътна обстановка по информация на АПИ
- Хороскопът за днес, 27-и март
- Поредна вандалщина: Мъж сряза гумите и счупи стъкла на Фолсваген, арестуваха го
- 31-годишен дупничанин подпали дома си, арестуваха го
- Прокурорският син от Перник се появи: Опита да запали къщата на полицай
- Днес е благотворителният концерт в подкрепа на децата със специални образователни потребности в община Дупница
- Жълт код за валежи в западната част на страната, очакват се и гръмотевични бури
- Област Кюстендил държи първенство по арести за купуване на гласове и днес
- За по-малко от 24 часа- 3500 души са подали заявление да получат 20 евро като компенсация за поскъпването на горивата
- Сектор "Български документи за самоличност" към ОДМВР-Кюстендил ще съдейства за издаване на лични карти за деня на изборите
- Ловки крадци отмъкнаха пари и златни накити от къща в село Яхиново