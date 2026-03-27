31-годишен дупничанин подпали дома си, арестуваха го

27.03.2026
 Пожарът в пристройка в имот в Дупница е унищожил мебели, опушени са 30 кв. м стени. При изясняването на причините за възникването му е установено от служители на РУ Дупница, че имуществото е запалено от собственика на имота/31 г./, задържан е с полицейска заповед. Досъдебно производство е образувано по случая в РУ Дупница, уведомена е прокуратурата.

