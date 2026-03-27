Прокурорският син от Перник се появи: Опита да запали къщата на полицай





Издирваният от над 7 месеца прокурорски син от Перник - Васил Михайлов се е опитал да запали къщата на полицай, който го е разследвал, съобщава bTV, позовавайки се на собствени източници. Случаят се е разиграл през нощта на 25 март. Стигнало се е до престрелка. Униформеният се е опитал да предупреди Михайлов и да го задържи, но той не се е подчинил. Имало е изстрели по автомобила, с който се е движел.

По информация на bTV той се е укривал в Гърция, а от няколко месеца е в България. Но къде точно - МВР все още не го е уснотавил.

Васил Михайлов се издирва от 12 юни миналата година след сигнал за нов побой. На 11 април той получи присъда от 4 години затвор за общо 8 престъпления.

Васил Михайлов, известен с прозвището си "прокурорският син", е син на бившия заместник окръжен прокурор на Перник - Бисер Михайлов. Разследван е за причиняване на средни и тежки телесни повреди и лихварство.

На 11 април 2023 г., в Бургаския районен съд Васил Михайлов се признава за виновен за нанасяне на средна телесна повреда. В средата на миналата година той беше обявен за общодържавно издирване.