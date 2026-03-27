Откриха и задържаха жената, намушкала с нож четирима чужденци в столицата. Късно снощи СДВР публикува снимката й с искане съдействие от гражданите!
Жена е намушкала мъж и жена пред метростанция „Васил Левски“ в София, а малко по-късно – още две жени в района на хотел „Хемус“. Всички пострадали са чужденци.
Нападателката е избягала, а полицията призова: ако разпознавате лицето от снимката или имате информация за местонахождението ѝ, сигнализирайте на тел. 112 или в най-близкото поделение на МВР. Анонимността е гарантирана.
Откриха жената, намушкала с нож четирима чужденци в столицата
27.03.2026
