Тръмп обяви, че удължава паузата за унищожаване на ирански енергийни обекти







Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че преговорите с Техеран „вървят много добре“, като допълнително удължава паузата върху плановете за унищожаване на ирански енергийни обекти.

След като обяви първоначална петдневна пауза в понеделник, той каза в публикация в Truth Social: „Съгласно искане на иранското правителство... спирам периода на унищожаване на енергийните централи с 10 дни до понеделник, 6 април 2026 г., в 20:00 часа.“

Иран не е отговорил официално на решението на Тръмп, но Техеран по-рано заяви, че чака Вашингтон да отговори на условията му за прекратяване на огъня.

На заседание на кабинета специалният пратеник Стив Уиткоф потвърди, че САЩ са изпратили на Иран 15-точков мирен план. Тръмп заяви, че САЩ ще бъдат „най-лошият кошмар“ за Иран, ако не се съгласи на мирно споразумение.

Израел твърди, че е прехванал нови ракетни обстрели от Иран и е извършил нови удари по Бейрут и Техеран.

Цените на петрола, които се бяха повишили в четвъртък, паднаха скоро след това, пише BBC.