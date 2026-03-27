Днес е благотворителният концерт в подкрепа на децата със специални образователни потребности в община Дупница





Днес от 11 ч. в Спортната зала на Дупница е благотворителният концерт „Един за всички! Всички за децата!"

Мероприятието е в подкрепа на децата със специални образователни потребности на територията на община Дупница.

Със своите талант и сърце участниците ще допринесат за една по-добра, по-светла и по-справедлива среда за своите приятели и връстници.

Организатор на събитието е Постоянната комисия по образование и култура към Общински съвет-Дупница.

Входът е 5 евро като всички събрани средства ще отидат за каузата.

Ще бъде поставена и кутия за дарения, където всеки желаещ ще може да допринесе с каквато сума има желание и възможност.

