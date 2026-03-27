



Ормузкият проток е единствената голяма търговска артерия на земята, кръстена на бог. Името произлиза от Хормоз, средноперсийската версия на Ахура Мазда – зороастрийското божество на мъдростта, светлината и космическия ред. Това не е поетична воля; това е етимологичен факт. Древните перси не просто са построили търговски път тук. Те са го осветили.

Място, кръстено на бога на реда, се е превърнало в единствената точка, където глобалният ред е изправен пред най-голямата си уязвимост. През тези води – дълги 167 км и широки 39 км в най-тясната си точка – преминават приблизително 30 000 кораба годишно.



Те превозват не само една пета от световния морски петрол и втечнен природен газ, но и уреята, необходима за торовете, с които се отглежда храната, алуминия, от който се изгражда инфраструктурата, хелия, който охлажда полупроводниците, и нефтохимикалите, които поддържат фармацевтичната и производствената база.

Ормузкият проток не е петролна клапа. Той е аортната клапа на глобализираното производство – и като всяка клапа, когато тя се повреди, цялата кръвоносна система се срива.

Деветстотин години събиране на такси



През единадесети век арабски вожд на име Мохамед Дирамку – Дирхем Куб, „секач на дирхам“ – напуска Оман и прекосява Персийския залив, за да основе Кралство Ормуз на иранския бряг. Той е търговски принц, а не воин, и разбира, че силата в тази география произтича от контролирането на пропастта между цивилизациите.

До 15-ти век Ормуз се превръща в една от големите държави-емпории на средновековния свят. Търговци от Египет, Китай, Ява, Бенгал, Занзибар и Йемен се стичали към едно островно пристанище. Венецианският изследовател Марко Поло го посещавал два пъти. По време на династията Мин, китайският адмирал Джън го направил крайна дестинация на своя флот от съкровища. Всяка цивилизация, която разбирала морската търговия, в крайна сметка намирала пътя си там. Всяка стигнала до едно и също прозрение: Контролирай портата, събирай такса.

Португалците се появили през 1507 г. Адмирал Афонсу де Албакърки разбрал, че който държи тази тесна точка, държи всичко между Индия и Средиземно море. Той превзел пристанището със седем кораба и 500 души.

През 1622 г. персийският шах Абас I (Абас Велики) превзел Ормуз с английска военноморска подкрепа. В крайна сметка британците доминирали. През 1951 г. британският флот наложил блокада на пролива, за да окаже натиск върху иранския премиер Мохамед Мосадък да отмени решението си да национализира иранската петролна индустрия, в която имало голям британски дял. По този начин Великобритания извършила същата маневра, която Албакърки е осъществил четири века по-рано. Блокадата продължи повече от две години и допринесе пряко за подкрепения от ЦРУ преврат срещу Мосадък през 1953 г.

По време на ирано-иракската война от 1980 до 1988 г. значението на Ормузкия проток отново излезе на преден план. Между 1984 и 1987 г. бяха атакувани 546 търговски кораба и бяха убити над 430 моряци; петролът продължи да тече – макар и с по-високи застрахователни премии.

Този прецедент може би е насърчил воюващите от 2026 г. да повярват, че частичното затваряне е устойчиво. Разликата между 80-те години на миналия век и днес не е военен капацитет, а актюерска архитектура: съвременната застрахователна система се е доказала като способна да затвори пролива по-плътно от всеки флот.

Емирството на Мохамед Дирамку беше средновековният еквивалент на аортна клапа, контролираща потока между сърцето на азиатското производство и тялото на средиземноморското потребление. Деветстотин години по-късно анатомията се е глобализирала, но физиологията остава идентична.

Архитектура на стоките

Стандартното характеризиране на Ормузкия проток като енергиен коридор е погрешно. Транспортирането на петрол и втечнен природен газ представлява около 60% от редовния му трафик.

Затварянето неизбежно води до каскадни сривове в редица индустрии, включително селско стопанство, производство, строителство и производство на полупроводници.

Повече от 30% от световната търговия с амоняк, близо 50% от урея и 20% от диамониев фосфат – всички ключови за секторите на торовете и селското стопанство – се транспортират през пролива. Около 50% от световната сяра, ключов компонент на металообработването, също се изнася през този тесен проход.

През пролива преминават и кораби, превозващи една трета от световния хелий, използван в различни технологии – от полупроводници до ядрено-магнитен резонанс. Близо 10% от световния алуминий и значителна част от пластмасата, произведена в Персийския залив, също преминават през него.

Ормузкият проток е и основна артерия за доставки на храни за страните от Персийския залив, които са силно зависими от вноса на храни.

Всички тези данни разкриват системна нестабилност не само в региона, но и в света.

За разлика от петрола, торовете не могат да бъдат пренасочени; няма тръбопроводи за амоняк или урея. Когато протокът се затвори, веригата за доставки на азот просто спира. Синтетичните азотни торове изхранват приблизително 48% от световното население. Крайният срок за прилагане на азот в Северното полукълбо в средата на април означава, че прекъсванията през март се превръщат директно в по-ниски добиви през септември.

Алуминиевите тръбопроводи, след като бъдат спрени, не се рестартират бързо – металът се втвърдява в клетките, което изисква седмици контролирани процедури и води до значителни допълнителни разходи.

За повече от 100 милиона души в и около Персийския залив парите не могат да купят продоволствена сигурност, когато физическият маршрут е затворен. Саудитска Арабия внася повече от 80% от храната си. Катар внася 85%. Персийският залив е богат, но структурно зависи от един-единствен 39-километров проход за оцеляване.

Стрес тестът



Кризата, която започна на 28 февруари, е структурно уникална. Това е първият път, когато Ормузкият проток е затворен, и съществува реален риск от затваряне на Баб ал-Мандеб („Портата на сълзите“), тесен проход в Червено море, ако хусите решат да увеличат натиска върху световната икономика в подкрепа на своите ирански съюзници. Ако това се случи, това би означавало, че две от трите критични морски точки в света ще бъдат затворени едновременно.

Блокирането на Суецкия канал през 2021 г. беше едноточково, шестдневно прекъсване. Пандемията от COVID-19 беше шок в търсенето. Войната в Украйна наруши доставките на специфични стоки през специфични коридори. Настоящият конфликт затвори самата артериална система.

Проблемът не е само във физическото прекъсване и атаките срещу кораби. Това е и реакцията на финансовата система.

В рамките на 48 часа от началото на войната най-големите взаимни морски застрахователни дружества в света издадоха известия за анулиране на удължаване на военния риск, обхващащо Персийския залив. До 5 март търговската защита и покритието за обезщетение бяха несъществуващи.

Резултатът беше фантомна блокада, състояние, при което правните и финансовите бариери възпрепятстват движението на корабите дори при липса на физически препятствия. Дори ако протокът беше физически чист, никой търговски кораб не би могъл да си позволи да плава през него.

Търговците на стоки осигуриха 7 милиарда долара спешен кредит, за да избегнат принудителни ликвидации. Акредитиви за товари, зависими от Ормузкия проток, бяха отказани от европейските банки. Това не беше прекъсване на доставките. Това беше спиране на търговията.

Пристанищата извън зоната на затруднения станаха единствените жизнеспособни алтернативи. Но дори околовръстният път беше подложен на критики: иранските дронове удариха оманските Салала и Дукм, принуждавайки ги да преустановят операциите си. Алтернативата е атакувана, докато се строи.

Почти месец след началото на тази война, предположението, че потоците от стратегически стоки през Ормузкия проток могат да се приемат за даденост – че географската концентрация е оптимизация на разходите, а не системен риск – беше разкрито като колективна стратегическа миопия.

Международната общност трябва да признае Ормузкия проток като глобална критична инфраструктура, което изисква многостранни гаранции за сигурност, простиращи се отвъд енергетиката, стратегически резерви, обхващащи торове и метали, наред с петрола, и разпръскване на инфраструктурата, за да се намали концентрацията на критични потоци в един-единствен 39-километров проход.

Светът вече видя какво се случва, когато Ормузкият проток се провали. Следващото затваряне няма да е изненада; то ще бъде тест за това дали системата се е адаптирала. Една-единствена географска точка, кръстена на бог на реда, все още има силата да го наруши.

