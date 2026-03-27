Жълт код за валежи в западната част на страната, очакват се и гръмотевични бури





Днес ще бъде облачно. Сутринта в Западна България ще започнат валежи от дъжд, които до вечерта ще обхванат почти цялата страна. По високите части на планините ще вали сняг. На много места валежите ще бъдат придружени с гръмотевици и главно в Западна България и планинските райони значителни по количество. Ще духа умерен, а в Дунавската равнина и Горнотракийската низина временно силен източен вятър. Максимални температури в повечето места - между 11° и 16°, в София – около 12°.

В планините ще бъде облачно. Валежи от сняг ще има в местата над 1400 метра надморска височина, а в по-ниските части ще вали дъжд. Ще духа силен и бурен вятър от юг-югоизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 4°, на 2000 метра – около минус 2°.

По Черноморието ще преобладава облачно време. След обяд дъжд ще вали по Южното Черноморие, а вечерта и по Северното. Ще духа умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат около 9°. Температурата на морската вода е 7°-9°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

През почивните дни и през първата половина на следващата седмица ще се задържи предимно облачно с валежи. С понижението на температурите и в по-ниските планински райони в Западна България, главно в нощните часове, дъждът ще се примесва или временно ще преминава в сняг, без да се задържа снежна покривка. Има повишена вероятност в неделя в източната половина от страната валежите да са значителни по количество; в понеделник и вторник ще намалеят по обхват и интензивност, но в сряда отново ще се активизират и в началото на април в много райони ще са значителни. В неделя и понеделник ще духа до умерен северозападен вятър; във вторник ще отслабне и ще се ориентира от изток-югоизток, а в средата на седмицата ще е от изток-североизток, умерен и силен. Температурите ще са без съществена промяна; дневните ще са относително по-ниски в неделя и в средата на седмицата, когато валежите ще са по-значителни, а малко по-високи ще са в понеделник и вторник, когато валежите ще са по-малко, а във вторник ще има и временни разкъсвания на облачността.