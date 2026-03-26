





Разследващи от пловдивския отдел „Икономическа полиция“ задържаха автор на крупна инвестиционна измама

По воденото досъдебно производство под надзора на Районна прокуратура – Пловдив на този етап са документирани 10 случая на финансови злоупотреби в размер на над 415 хиляди евро

Служители от отдел „Икономическа полиция“ при ОДМВР – Пловдив пресякоха престъпна схема за инвестиционна измама, функционирала под прикритието на онлайн платформа, предлагаща доходност чрез контролирана от изкуствен интелект търговия с криптовалути. До разплитане на случая се стигнало след осъществени множество професионални действия по образувано досъдебно производство от лятото на миналата година. В хода на работата под надзора на Районна прокуратура – Пловдив са събрани доказателства, че в основата на престъплението стои 48-годишен пловдивчанин, който чрез комбинация от психологически манипулации и добри познания и умения в сферата на инвестирането е извършил финансови злоупотреби в особено големи размери.

На този етап от разследването са документирани 10 случая, при които мъжът е отнел от частни лица над 415 хиляди евро. Жертвите си набирал като организирал срещи предимно с жители на малки населени места. Представял се за посредник на въпросната инвестиционна платформа, известна в киберпространството с класически белези на финансова пирамида. Пред присъстващите обаче демонстрирал нагледно нейната документална и функционална законност и растящите стойности на виртуалната печалба, която носи. Възползвайки се от ниската финансова култура на хората и естественото желание за по-високи и сигурни приходи, пловдивчанинът успявал да ги убеди, че става въпрос за автоматизирана търговия с криптовалути, носеща доходност между 15 и 20 процента на месец. Като ключов момент прилагал и психологически натиск, давайки пример себе си и внушавайки на събеседниците си, че не трябва да изпускат „уникална възможност“ да се издържат по този начин, без да работят никъде другаде.

Съгласилите се потенциални инвеститори предоставяли лични данни, за да им бъдат създадени акаунти в платформата, като в някои случаи това ставало чрез споделен екран или дистанционен достъп до устройствата им. Допълнително доверие у тях се поддържало чрез частични плащания в брой под формата на дивиденти, участие в активна инвестиционна общност и постоянен обмен на информация в едно от мобилните приложения. При опити за изтегляне на средства обаче, достъпът до профилите бил ограничаван или напълно прекратяван, а комуникацията с „посредника“ – прекъсвана.

По време на работата е изяснен и затвореният цикъл, при който чуждите средства преминавали през реална финансова система и впоследствие се „заключвали“ в контролирана дигитална среда, без възможност за физическо изтегляне:

Първоначално потърпевшите превеждали пари по банков път – често към сметки, представяни като „лични инвестиционни акаунти“ или на трето лице, родственик на извършителя. После средствата се трансформирали в криптовалута чрез реални и регулирани криптоборси, което създавало усещане за легитимност. На следващ етап парите се прехвърляли към т.нар. „електронен портфейл“, контролиран от въпросната платформа, преобразували се във вътрешни токени /дигитални активи/, които нямат свободна пазарна търговия и реална стойност извън платформата и се визуализирали в профилите на потребителите, където се отчитал фиктивен растеж на печалбите.

Наред с това е установено, че от края на юни 2022 г. до началото на февруари 2026 г. по личната сметка на 48-годишния пловдивчанин от физически лица са постъпили над 82 хиляди евро, а самият той си е внесъл на каса над 136 хиляди евро. Същевременно с изходящи преводи и транзакции е изтеглил 235 хиляди евро, посочвайки разходи за наем на жилище, месечни вноски по заем към чужда банка, покупка на апартамент и гараж, лизинг на луксозен автомобил.

При проведена специализирана операция на 18 март мъжът е задържан, а при претърсвания на ползвани от него адреси в Пловдив и областта са открити и иззети множество доказателства за престъпната дейност, сред които компютърни системи, мобилни устройства и документи. Събраните материали са докладвани в Районна прокуратура – Пловдив. С постановление на наблюдаващия делото прокурор извършителят е привлечен като обвиняем за измама в особено големи размери, взета му е постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража“.