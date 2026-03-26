Мадуро и съпругата му са обвинени в наркотероризъм и престъпления, свързани с оръжия





Бившият венецуелски лидер Николас Мадуро и съпругата му Силия Флорес се завръщат в съда в Ню Йорк, след като са обвинени в наркотероризъм и престъпления, свързани с оръжия.

Адвокатът на Мадуро твърди, че клиентът му има право да използва пари от венецуелското правителство, за да плати за защитата си, след като САЩ му блокираха достъпа до пари в брой - ето какво още може да се обсъжда в съда.

Пред съдебната палата полицията раздели протестиращите, подкрепящи и против Мадуро, докато скандирането става все по-силно.

Мадуро и Флорес бяха заловени от американските сили от комплекса му в Каракас при драматичен нощен рейд през януари.

Двамата бяха транспортирани до Ню Йорк, където оттогава са в ареста.

Мадуро и Флорес пледираха невинни и при предишното си явяване в съда той каза на съдията, че е бил „отвлечен“.