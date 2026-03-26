Продължават полицейските акции срещу купуването на гласове в страната;
Специализираните действия са проведени паралелно в няколко области;
Основни резултати:
– иззети са списъци с имена и суми, за които се предполага, че са използвани за купуване на гласове;
– открити са значителни парични средства в евро и други валути;
– установени са схеми с финансови стимули срещу упражняване на вот;
– в някои случаи са открити и чужди лични карти и дебитни карти;
Задържани са десетки лица в различни региони на страната, основно в:
– Кюстендил, Велико Търново, Монтана и София;
– образувани са множество бързи производства по текстове от НК, свързани с изборни престъпления;
Само в столицата за денонощие:
– 24 задържани
– 12 бързи производства за нарушения на изборните права
Сред използваните схеми:
– директно плащане срещу глас;
– изготвяне на списъци с „контролирани“ избиратели;
– предоставяне на стоки или услуги вместо пари;
Действията на служителите на #МВР продължават, като всички случаи се докладват на прокуратурата;
Област Кюстендил държи първенство по арести за купуване на гласове и днес
Най-четено
