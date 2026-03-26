Област Кюстендил държи първенство по арести за купуване на гласове и днес





Продължават полицейските акции срещу купуването на гласове в страната;

Специализираните действия са проведени паралелно в няколко области;

Основни резултати:

– иззети са списъци с имена и суми, за които се предполага, че са използвани за купуване на гласове;

– открити са значителни парични средства в евро и други валути;

– установени са схеми с финансови стимули срещу упражняване на вот;

– в някои случаи са открити и чужди лични карти и дебитни карти;

Задържани са десетки лица в различни региони на страната, основно в:

– Кюстендил, Велико Търново, Монтана и София;

– образувани са множество бързи производства по текстове от НК, свързани с изборни престъпления;

Само в столицата за денонощие:

– 24 задържани

– 12 бързи производства за нарушения на изборните права

Сред използваните схеми:

– директно плащане срещу глас;

– изготвяне на списъци с „контролирани“ избиратели;

– предоставяне на стоки или услуги вместо пари;

Действията на служителите на #МВР продължават, като всички случаи се докладват на прокуратурата;