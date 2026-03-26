





20 000 евро е най-голямото дарение за участник в изборите, обявено в Сметната палата досега.

Броят на обявените дарения е 110 на обща стойност 149 116 евро.

Те са направени от физически лица за двама участници в изборите.

10 000 евро е най-голямата парична сума, предоставена от кандидат или член на инициативен комитет, като общо събраните досега средства са 31 437,60 евро за двама участници в изборите.

Данните са към 10 часа на 26 март 2026 г.

Очаква се в Сметната палата да постъпят още данни от участници в изборите на хартиен носител, изпратени по пощата, като в такъв случай е валидна датата на пощенското клеймо.

На 25 март (5 дни след откриване на кампанията на 20 март) изтече срокът, до който всички участници в изборите на 19 април трябваше да подадат първоначална информация в Сметната палата. Тя включва данни за дарителите и размера на даренията, данни за кандидатите и членовете на инициативните комитети, предоставили средства, както и размер на средствата, декларации за произхода на дарените и предоставени средства, наименованията на социологическите, рекламните и ПР агенциите, с които работят.

Данните се публикуват в реално време в Единния регистър на Изборния кодекс на интернет страницата на Сметната палата: https://erik.bulnao.government.bg/, а информацията е достъпна за всеки в секцията „2026: Избори за Избори за Народно събрание на 19 април 2026 г.“.

При наличие на електронен подпис участниците могат и сами да публикуват необходимата информация.

Актуалните образци на декларации за произход на дарени/ предоставени средства са публикувани на интернет страницата на Сметната палата, откъдето участниците в изборите могат да ги изтеглят за подаване.