



Израел твърди, че е убил началник на иранския флот, който е наблюдавал блокадата на Ормузкия проток, един от най-натоварените канали за превоз на петрол в света.

Министърът на отбраната Израел Кац казва, че Алиреза Тангсири е бил „пряко отговорен“ за ефективното затваряне на пролива и е бил „взривен“

Какво е Ормузкият проток и защо е толкова важен?

По-рано влиятелна глобална политическа група заяви, че блокадата „повишава разходите, натоварва търсенето и засилва инфлационния натиск“ по целия свят.

Междувременно президентът на САЩ Доналд Тръмп казва, че Иран е „военно унищожен“ и неговите преговарящи „молят“ да сключат сделка - Иран отрича, че се водят разговори със САЩ.

В сряда ирански служител постави пет условия за прекратяване на войната - това се случи, след като Иран съобщи, че е получил 15-точков план от САЩ.

Атаките срещу Иран и Ливан продължават, като двама души са били убити от отломки от прехваната ракета в Абу Даби, за която се смята, че е от Иран.