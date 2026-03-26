МОН уволнява учителка за предизборна агитация







Министерството на образованието и науката (МОН) сезира полицията и прокуратурата заради сигнал за незаконна агитация в училище в Угърчин, заяви във служебният ресорен министър Сергей Игнатов пред журналисти във Варна. Той посети Висшето военноморско училище (ВВМУ) "Н. Й. Вапцаров" в града, предаде БТА.

Припомняме, че вчера Игнатов съобщи на брифинг в Министерски съвет (МС), че е предаден на полицията сигнал за раздаване на агитационни материали на ученици в училище в Ловешко.

Във Варна той посочи, че учителката, за която е подаден сигналът, ще бъде уволнена.

Сергей Игнатов изтъкна, че по закон политическата дейност на територията на училищата е абсолютно забранена. Той каза още, че министерството е издало специално разпореждане ръководствата, учителите, администрацията да бъдат особено внимателни и да не допускат никакви нарушения.

Служебният образователен министър подчерта, че случилото се в Угърчин е абсолютно недопустимо. По думите му към момента няма други оплаквания от подобен характер в страната и ако постъпят такива, веднага ще бъдат разследвани и ще бъдат взети съответните мерки.

От публикувано на сайта на Централната избирателна комисия относно сигнала става ясно, че той препратен до ЦИК от Районната избирателна комисия (РИК) в Ловеч. В сигнала се твърди, че 24 февруари 2026 г. в ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" в Угърчин учителката Павлина Мирчева Вълова в час по история предоставила бланки на пълнолетни ученици, като им било указано, че трябва да се подпишат в подкрепа на регистрация на коалиция "Продължаваме промяната" - "Демократична България" за предстоящите предсрочни парламентарни избори.

На този етап няма сигнали за други места

При посещението си във Варна Сергей Игнатов увери, че няма риск университетите в страната да останат без финансиране. По думите му обаче, за да се разпределят пари, трябва първо държавата да има бюджет, като в министерството се съобразява с това, с което разполага. Игнатов посочи, че България трябва да излезе от политическата нестабилност и тогава ще има нормален ритъм на работа.

Той каза още, че датата 20 април заслужава да бъде обявена за официален празник, тъй като на нея се ражда българската държава и никой не може да отрече това. Игнатов защити позицията си денят на избухването на Априлското въстание и подчерта, че не е проблем страната ни да чества и 3 март. Освен той очаква, дискусията по въпроса дали 20 април да стане национален празник или не, може да продължи с десетилетия.