Ловки крадци отмъкнаха пари и златни накити от къща в село Яхиново





Вчера в РУ Дупница е заявена кражба на пари и златни накити от къща в сeло Яхиново. По данни на заявителя деянието е извършено в първия час на 25 март. Дежурна полицейска група е извършила оглед на място, в имота е проникнато чрез взломяване на входната врата. Образувано е досъдебно производство по случая, уведомена е прокуратурата.