Вчера в РУ Дупница е заявена кражба на пари и златни накити от къща в сeло Яхиново. По данни на заявителя деянието е извършено в първия час на 25 март. Дежурна полицейска група е извършила оглед на място, в имота е проникнато чрез взломяване на входната врата. Образувано е досъдебно производство по случая, уведомена е прокуратурата.
Ловки крадци отмъкнаха пари и златни накити от къща в село Яхиново
26.03.2026
Най-четено
- Израел твърди, че е убил началник на иранския флот
- МОН уволнява учителка за предизборна агитация
- Сектор "Български документи за самоличност" към ОДМВР-Кюстендил ще съдейства за издаване на лични карти за деня на изборите
- Ловки крадци отмъкнаха пари и златни накити от къща в село Яхиново
- Два последователни труса от 5,3 и 4,7 по Рихтер разтърсиха Халкидики, усетиха се и у нас
- 12-годишно момче простреля връстник с пушката на дядо
- Арестуваха търговци на гласове в Кюстендил, Дупница и Бобов дол
- Изведоха с белезници от дома му бивш общински съветник от Пловдив за купуване на гласове
- Гюров разпореди спешна проверка в АПИ за поръчка за половин милиард за мантинели
Темите от "Дупница"
- Сектор "Български документи за самоличност" към ОДМВР-Кюстендил ще съдейства за издаване на лични карти за деня на изборите
- Ловки крадци отмъкнаха пари и златни накити от къща в село Яхиново
- Два последователни труса от 5,3 и 4,7 по Рихтер разтърсиха Халкидики, усетиха се и у нас
- Арестуваха търговци на гласове в Кюстендил, Дупница и Бобов дол
- Гюров разпореди спешна проверка в АПИ за поръчка за половин милиард за мантинели
- Правителството активира мярката за подкрепа на най-уязвимите заради поскъпването на горивата
- Празнуваме Благовещение и християнския празник на майката
- Облаците днес се отдръпват и ще има повече слънчеви часове
- НАП припомня:Домашната ракия подлежи на облагане с акциз