Два последователни труса от 5,3 и 4,7 по Рихтер разтърсиха Халкидики, усетиха се и у нас





Два последователни труса разтърсиха полуостров Халкидики, но бяха доста силно усетени и у нас.Най-осезателно е било в Югозападна България.

Трусът е усетен и на много места в България, включително и в София.

Първият трус със сила от 5,3 е бил точно в 21:08ч. а в 19:20 е последвал втория със сила 4,7 по Рихтер.

Според Националния институт по геофизика, геодезия и география към БАН епицентърът е бил на дълбочина 10 км под гръцкия полуостров Халкидики, близо до манастира Ксенофонт, на 110 км югоизточно от Солун.

Засега няма данни за разрушения.