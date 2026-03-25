12-годишно момче простреля връстник с пушката на дядо





12-годишно дете е леко пострадало при игра с въздушна пушка.

На 24 март около 18 часа в РУ Тетевен е постъпил сигнал, че 12-годишно момче от с.Глогово е било простреляно по невнимание с въздушна пушка от свой приятел и връстник. Установено е, че малко по-рано двете момчетата са взели пушката и в гориста местност край село Глогово, едното е простреляло другото по време на игра. Пострадалото дете е откарано във ФСМП-Тетевен, където след преглед е освободено. Родителите на потърпевшия младеж са отказали съдействие от полицията. Пушката принадлежи на 60-годишен мъж, дядо на пострадалото дете и е взета без неговото знание. Оръжието не е регистрирано по надлежния ред, за което му е съставен акт. По случая в РУ Тетевен е образувана проверка.