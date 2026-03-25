Арестуваха търговци на гласове в Кюстендил, Дупница и Бобов дол





Специализирана полицейска операция за противодействие на престъпленията срещу изборните права на гражданите се провежда на територията на област Кюстендил. Директорът на ОДМВР ст. комисар Райчо Омерски представи целите на операцията на брифинг прад журналисти днес и подчерта , че работата по постъпилите сигнади и действията на полицията се докладват на прокуратурата по актуалност. Той съобщи, че от началото на тази седмица са постъпили 12 сигнала за нарушения на изборното законодателство, един от тях е прекратен от РП.

Резултатите от операцията:



В рамките на специализираната операция са образувани 10 бързи полицейски производства, задържани с полицейска заповед са 7 души, съставени са 22 протокола за предупреждение, проверени са 74 МПС и 91 лица, съставени са 3 АУАН и 18 фиша по ЗДвП.



В жилището на 45-годишен кюстендилец са иззети списъци и пари за купуване на гласове за предстоящите избори, 340 къса цигари и 3 туби алкохолна течност – без български акцизен бандерол, бързо полицейско производство е образувано, собственикът на имота е задържан; в имота на 43-годишен кюстендилец при проведените процесуални действия са открити и иззети акцизни стоки без бандерол – алкохолна течност, лицето е задържано; от имота на 39-годишна кюстендилка са иззети списъци с имена и пари, предназначени за купуване на гласове в интерес на определена партия, цигари без бандерол, чужда лична карта, жената е задържана; 51-годишен кюстендилец е задържан – при проведените процесуални действия в имота му са открити и иззети

Списъци с имена, срещу които са посочени парични суми, за да упражнят правото си на глас в полза на определена партия, акцизни стоки и 13 700 евро 185 паунда; в жилището на 46-годишен мъж от бобов дол са открити и иззети списъци с имена и посочени суми срещу тях, за да упражнят правото си на глас по определен начин, мъжът е задержан; от магазин за хранителни стоки в Дупница е иззета тетрадка с имена посочени суми срещу тях, на собственика е съставен Протокол за предупреждение; от имот на 63-годишен мъж в с. Палатово е иззет незаконно притежаван револвер.